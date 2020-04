Tellijale

Kuigi asteroid 1998 OR₂ on piisavalt suur, et Maal katastroofilist hävingut tekitada, ei jõua see 29. aprillil meist mööda lennates kokkupõrkekursi lähedalegi. Selle asemel möödub kosmosekeha meie planeedist ohutult 3,9–6,2 miljoni kilomeetri kauguselt.