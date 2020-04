Indrek Kasela vaatab julgelt tulevikku ja usub, et Sõprus elab koroona üle. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Teinekord ka kunstimetseeniks kutsutud Indrek Kasela on elamusettevõtja kõige laiemas mõttes: ta veab väärtfilmikino, kunstigaleriid, restoraniäri. Isegi kalafirma PRFoods on gurmaani vaatenurgast elamusäri. Kinofanaatik Kasela, kelle rajatud väärtfilmikino Sõprus kolmapäeval kahekordset sünnipäeva pidas, ei pääse ka ise kinno ning on hädaga sülearvutiekraani 27-tollise Maci vastu vahetanud. Sealt vaatab ta voogedastusteenuste filme ja teatrit, näiteks Berliini Schaubühne lavastusi.