Netflix on koroonakriisi ajal saanud juurde miljoneid huvilis vaatajaid. FOTO: James Warwick/EMPICS Entertainment

Ajal, mil globaalne tervisekriis on külmutanud terveid majandusharusid kogu maailmas ning ka filmitegemine on seiskunud, lubab voogedastuskompanii Netflix klientidele ja investoritele, et uued filmid ja sarjade osad niipea otsa ei saa.