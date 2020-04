Kaubanduskeskused tehakse lahti samm-sammult

Ministri sõnul on keskuste avamise eeldus viiruse püsiv langustrend. «Meil on teadusnõukoguga kokku lepitud mõõdikud, mida jälgime,» lausus ta.

Aas ei leia, et jutt kaubanduskeskuste taasavamisest läheks vastuollu soovitustega poes käimist vähendada. «Praegu kehtivad üleskutsed on endiselt asjakohased. Poodi tuleb minna vaid vajaduse korral ja tegutseda seal läbimõeldult. Nende leevendusmeetmete eesmärk on aidata Eesti majandust, ettevõtteid ja inimesi, kes selle valdkonnaga seotud,» rääkis minister.

Endise Tallinna linnapea sõnul on suur vastutus ka poodnikel endil. «Nendest sõltub väga palju, kuidas saame edasi minna. Väga suur roll on enesekontrollil ja turvameeskonnal. Päris selge on, et politsei ei jõua igale poole. Ja kui reegleid ei täideta või olukord peaks piirangute leevendamise tagajärjel märgatavalt halvenema, peame astuma sammu tagasi,» tõdes ta.