Majanduse lühiuudised

Mercedes taasalustab Euroopas tootmisega

Mercedes-Benzi emafirma Daimler kinnitas, et Euroopas taasalustatakse tootmisega, võttes eeskuju õppetundidest, mida saadi nende Hiina tehase taasavamisega. Kuigi erinevalt Hispaaniast ja Itaaliast ei keelustatud Saksamaal otseselt autode tootmist, seiskusid seal tehased pärast ametivõimude kehtestatud liikumispiiranguid ja autoesinduste sulgemist. Läinud nädalal teatas aga Saksamaa piirangute lõdvendamisest, mis lubab tehastel tööd taasalustada. Mercedese esindaja Frank Deiss kinnitas, et igal tööpostil, kus töötajad ei saa pidevalt hoida­ üksteisega pooleteisemeetrist vahet, peavad nad kandma näomaske. Töötajate tervise huvides on ka töövahetused ümber korraldatud, et hoida inimeste kokkupuuteid minimaalsena. Sel nädalal taasalustavad tööd Mercedes-Benzi Hamburgi, Berliini ja Stuttgardi tehased, töö jätkamiseks valmistutakse ka Sindelfingeni ja Bremeni tehastes. PM

Eleringi juht Taavi Veskimägi. FOTO: Eero Vabamägi

Taastuvenergia tõrjub Vene elektri Balti turult

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi kirjutas Facebooki postituses, et Euroopas toodetav taastuvenergia on hakanud Vene elektrit Baltimaade turult välja sööma. Ta meenutas arutelu selle üle, mis sulgeb Eesti Energia Narva elektrijaamad. Mõne väitel võttis venemaise elektri import Narva jaamades töö ja töökohad, Eleringi sõnul aga taastuvenergia ja CO2 hind. Veskimägi juhtis tähelepanu, et viimasel ajal on Balti elektriturul Vene elektrit palju vähem, kohati üldse mitte. «Hoopis Euroopa enda taastuvenergia tootjate toodang on tõrjunud välja Vene elektri,» kinnitas ta. «Tundub, et Vene elekter kaob olulisel määral turult, kui hind langeb alla taset 18–20 eurot.» PM

Eesti riigivõlg oli mullu ELi väikseim

Eesti riigivõlg oli mullu 8,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ehk Euroopa Liidu väikseim, järgnesid 20,4 protsendiga Bulgaaria ning 22,1 protsendiga Luksemburg, selgus Eurostati andmetest. Kõige suurem oli võlakoormus möödunud aasta arvestuses Kreekas, kus see ulatus 176,6 protsendini SKTst. Järgnesid Itaalia 134,8 protsendi ja Portugal 117,7 protsendiga. Euroalal oli riigivõlg keskmiselt 84,1 protsenti SKTst, olles aastaga vähenenud 1,7 protsendi võrra. Euroopa Liidus oli riigivõlg keskmiselt aga 77,8 protsenti SKTst, olles aastaga kahanenud 1,8 protsenti. BNS

Tõusja ja langeja 10 protsenti kasvas Elisa käive esimeses kvartalis eelmise aastaga võrreldes. Hollandi õlletootja Heinekeni esimese kvartali kasum langes 68,5 protsenti.

Ravimimüüja Tamro sai uue juhi

Ravimite hulgi- ja jaemüügi ettevõtte Tamro Eesti filiaali uueks juhiks valiti proviisor Tanel Kuusmann, kes oli selles rollis kohusetäitja ka viimastel kuudel. Tamro Baltikumi juhatuse hinnangul on Tamro Eesti meeskond eesotsas temaga saanud hästi hakkama töötajate kaitsega, ettevõtte tegevuse sujuva jätkamise ja regulaarse kommunikatsiooniga. Kuusmann, kes on Tamros töötanud 2006. aastast alates, jätkab ka ostuosakonna juhtimist kuni selle uue juhi ametisse asumiseni. Tamro Eesti eelmine tegevjuht Lauri Betlem lahkus ettevõttest jaanuari lõpus, asudes tüürima Saaremaa laevafirmat Baltic Workboats. PM

Viking Line´i alus Amorella. FOTO: Scanpix

Viking Line’i kaubaveod on tõusutrendis

Alates lihavõttepühadest on Viking Line’i kaubavedude maht kasvanud, ütles ettevõtte kaubavedude juht Harri Tamminen, kelle sõnul pole ühtegi märki, mis viitaks kaubavedude edaspidisele vähenemisele. Viking Line’i seitsmest laevast sõidab eriolukorras neli. Esmase tähtsusega on toidu- ja ravimi­transport. PM

Mustamäe sai mahuka parkimishoone