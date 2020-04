Tellijale

Märtsi lõpus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse korraldatud uuringust selgus, et 61 protsenti Eesti elanikest plaanib vähendada oma igapäevaseid kulutusi ja 40 protsenti säästab rohkem kui varem. Neid kavatsusi kinnitab ka Swedbanki statistika. Vähenenud on nende inimeste osakaal, kellel on väga väikesed hoiused – kuu lõpus alla 100 euro.