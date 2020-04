Tellijale

Mitte et koroonakriis oleks naljakas, aga paratamatult meenub üks vana anekdoot. Mis on vahet pessimistil, optimistil ja oportunistil? Pessimist ei julge nina toast välja pista, sest kardab hunti. Optimist keeldub hunti nägemast ka siis, kui too on juba hammastega sääres kinni. Oportunist palub hundi aga lahkesti tuppa ning ilmub järgmisel päeval seltskonda hundinahkses kasukas.