Jalgpalliliit taotleb meistriliiga klubidele treeningute alustamiseks eriluba

Eesti Vabariigis on 1. maini kehtestatud eriolukord, mis tähendab, et keelatud on juhendaja koordineeritud treeningud. Viimaste uudiste kohaselt kavatseb valitsus eriolukorda pikendada, kuid seda maksimaalselt kuu võrra. Samal ajal otsib jalgpalliliit võimalust valmistuda liigahooaja jätkamiseks. Selle etapi esimene samm ongi harjutuskordadele rohelise tule saamine.