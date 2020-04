Tellijale

ROK ja Jaapan vaidlevad kosmiliste lisakulutuste üle

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja Jaapani riik vaidlevad, kumb peaks maksma Tokyo olümpiamängude edasilükkumisega kaasnevad kulutused. Üleeile ilmus ROKi kodulehele avaldus, mille järgi olla Jaapani peaminister Shinzō Abe nõustunud võtma lisakulutused riigi kanda – säärane kokkulepe sõlmiti 2013. aastal. Samas avalduses mainiti, et kulude suurusjärk on mitusada miljonit dollarit. Jaapani väljaande Kyodo News andmetel ulatub see aga suisa 2,8 miljardi euroni.