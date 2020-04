Marek Strandberg: maskidesse, rahvas!

Tellijale

Kaitsevahendid peavad äärmuslikes oludes olema ülihead ja toimima laitmatult. Selleks on standardid ja nende kontroll. Igati arusaadav. Arst ei saa minna suure viirusekogusega palatisse või operatsioonisaali, pelk sall näo ees.

Võib näha, et maailma materjalitööstus ei ole olnud valmis selleks, et ühekordseid kaitsemaske kasutaks miljardid inimesed. Rehkendus näitab, et arstide jaoks möödapääsmatult vajalikku kaitsetaset igale inimesele ei ole ega tule. Tõde on aga ka selles, et seda polegi vaja. Hea, kui see on võimalik, aga nakkuse levimise probleem tuleb selgelt kaheks jagada.

On professionaalne kaitse möödapääsmatuks olukorraks ja on sotsiaalse turvalisuse jaoks vajalik solidaarne kaitse. Professionaalne turvalisus on näiteks kollased skafandrid üliohtlike ainetega kokkupuutumiseks laborites, see on üks professionaalse kaitse äärmus. Aga samasse klassi käivad ka vaid murdosa ohtlikest osakestest läbi laskvad superrespiraatorid.