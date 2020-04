Mihkel Kunnus: inimene ja pisikud ehk naasmine normaalsusesse

Tellijale

Koroonauudiste esimestel palavatel päevadel hakkas sotsiaalmeedias kõige muu hulgas ringlema link ühe Bill Gatesi TED-kõnega, kus ta räägib, et me peaks valmistuma suureks pandeemiaks, sest see on 21. sajandi kõige tõenäolisem massisurmade tekitaja. Kõne pärineb aastast 2015 ja seda jagatakse kui prohvetlikku ettekuulutust. Tegelikult ei olnud see seisukoht ei uus ega originaalne. Pigem üsna levinud oma ala teadlaste ja õpetlaste hulgas.