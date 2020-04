Ene-Margit Tiit: muutunud lähitulevik

Tellijale

Kriisid jäävadki meie elu saatma, pole ette näha, et need lähitulevikus kaoksid. Karta on, et senine muretu ja «ilus» elu on jäädavalt minevikku jäänud. Maailm muutub – kindlasti on elu ka tulevikus väärt elamist, aga meil tuleb õppida uut moodi käituma ja asju uut viisi hindama.

Pikisilmi oodatakse kriisiga seotud riiklike kitsenduste leevendamist. Kuid see ei tähenda, et tervishoiu kriis oleks möödas. Ikka sagedamini kostab tõdemus, et viirus SARS-CoV-2 on tulnud selleks, et jääda, et me peame õppima sellega koos elama.