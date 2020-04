Libauudistel on kuldsed ajad

Tellijale

Ei ole läinud, alati on olnud. Kuid igasugu libauudiste tootjatele on saabunud kuldsed ajad. Õilmitsevad nii vandenõuteooriate kui ka vaenu külvajad, aga samamoodi kõige värskem ja vaimukam satiir. Kuna kaks esimest on selgelt kahjulikud nii vaimsele tervisele kui ka tujule, sukeldume siinkohal just kolmandasse. Saladuseloori kergitab keskkonna lugejakiri.ee salapärane vedur ja autor Mart Siilivask.

Lugejakirja lood lendavad üle Eesti – osa vihastavad, osa naeravad, kõik teavad. Kuidas sul on õnnestunud enda varjus hoidmine?

Eks ma eelistangi olla varjus, mul pole mingit ambitsiooni tuntuks saada. Küll aga tahan, et lugejakiri.ee saaks tuntuks. Meediaga suhtlemine on mulle alati ebamugav ja nende intervjuudega ikka seesama jama, et juures on mu nägu ja nimi. Lugejakirjas ei ole mu lugudel nime. Ma ei ole kunagi jubedalt soovinud tähelepanu. Aga eks ma saan aru, ei aja sõrgu vastu ka...

Ajakirjanikke rünnati juba enne kriisi, nüüd veel enam. Sina oled oma tekstides veel palju julgem. Kui palju sind uudiste pärast rünnatakse?

No õnneks mind tänaval ära ei tunta, nii ei saa keegi füüsiliselt kallale ka tulla. Kirjutatud on küll ja lugude all kommenteeritud. Kurje kommentaare ma ära ei kustuta, kui need päris roppused ei ole. Vahet pole, kriitika on ok. Pigem olen üllatunud, et neid kurje kirju nii vähe on! Positiivset tagasisidet on poole rohkem.

Solvumiseks piisab ju poole vähemastki kui keskmises lugejakiri.ee loos!

Jaa, absoluutselt. Seepärast ma olengi üllatunud. Sageli näen, kuidas keegi jagab mõnda minu uudist edasi ja siis inimesed tuliselt kaklevad ja vaidlevad seal all kommentaarides – ega mina sinna sekku. Pigem üritan vestlust huumorivõtmesse keerata.

Olen isegi imestanud, kuidas EKRE trollid minu lehel ei mölla. Aga küllap on neil muid kohti piisavalt. Kunagi keegi tuline EKRE pooldaja oli küll väga närvis, miks ma neid materdan. Kirjutasin sõbralikult, et mina teen nalja siis, kui midagi tehakse. Miks ma peaks kirjutama nendest, kes istuvad niisama, kui nad pole pildiski? Siis ta rahunes maha.

Mina ise olen apoliitiline, ühegi erakonna fänn ega liige ei ole. Aga jah, valitsuserakonnad saavad rohkem puid alla.

Viimase aja juhtumistest meenub, et Tallinna Vesi saatis mulle alguses üsna pehme noomiva kirja, pärast jupp maad kurjema. Lugu oli sellest, et kui inimesed kriisi ajal sama tempoga käsi edasi pesevad, saab Ülemiste järv veest tühjaks.