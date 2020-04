Kui mitte muuga, läheb uute Eesti lühifilmide kassett «Värske veri: parimate kavatsustega» filmiajalukku sellega, et esilinastus esimest korda internetis. Loomulikult röövib see autoritelt punase vaiba piduliku õhkkonna ja vaatajatelt suure ekraani elamuse, aga leidkem ka head: võib-olla annab kolmel virtuaalplatvormil linastumine kokku rohkem publikut, kui Eesti lühifilmid eales kinodes on saanud?