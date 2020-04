Roberts Štelmahers: loomulikult tahtsin Ventspilsi ja VEFi üle mängida!

Tellijale

Mängujuhiks kutsutud Antino Jackson oli vigane ja vahetati septembri lõpus välja Kyle Vinalese vastu. Kas see tähendas jackpot’i? «Jah, Vinales oli hea leid,» lausub Štelmahers rahulolevalt. «Ta mõjutas meie mängu mitmes mõttes positiivselt. Lisaks skooritegemisele suutis ta rünnakut organiseerida, sööta, olla liider. Otsisime just niisuguste omadustega mängijat, see pole Kalevi-suguse eelarvega meeskonnale lihtne. Meil vedas, Vinales on ka inimesena väga tore, temaga oli meeldiv töötada.»