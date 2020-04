Kultuuri lühiuudised

Tellijale

RGB Baltic ja Elu24 live-kontsertide sari «Eesti Muusika LIVE!», mille eesmärk on toetada muusikavaldkonda, läheb täie hooga edasi sel reedel, mil astuvad lavale Marten Kuningas ja Robert Linna. Tehnikarendi firma RGB Baltic laoruumi on üles seatud võimas lava, kus aprilli ja maikuu nädalalõppudel toimuvad Eesti artistide kontserdid, millest teeb ülekande Elu24 ning neid saab reaalajas vaadata ka www.eestimuusika.ee lehelt. Vaatajatel on võimalik artiste toetada, saates eritariifsele numbrile SMS-sõnumi, võimalus on valida kolme summa vahel: 1,50, 3,25 või 5 eurot. Laupäeval astub lavale Ziggy Wild ning pühapäeval esinevad Indrek Ventmann ja Allan Kasuk. Algus kell 20.30.