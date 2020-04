Spordi lühiuudised

Tellijale

Idanaabrite klubid on hädas

Venemaa korvpalliliidu presidendi Andrei Kirilenko sõnul tuleb olla valmis, et mitmed tuntud võistkonnad kaovad koroonakriisi tõttu kaardilt. «Paljudel klubidel on praegu käes väga rasked ajad. Korvpalliliit valmistab ette toetusprogramme, et tiimide elu natukenegi lihtsamaks teha,» sõnas ta RIA Novostile. «Kuid see on väike leevendus. Kardan, et paljud klubid ei suuda jätkata. Korvpallis ei liigu palju raha, enamik saab suure osa toetustest kohalikelt omavalitsustelt. Sport pole aga praegu koht, kuhu esmajärjekorras vahendeid suunatakse.»