Tellijale

Hubble’i sünnilugu on täis viivitusi, lõhkipuhutud eelarveid ja peaaegu andestamatuid möödalaske. Ometi on see läinud ajalukku NASA eduloona ning praeguse seisuga võib legendaarne teleskoop töökorras püsida veel kuni 20 aastat. SpaceX-i sarnaste kosmoseettevõtete arenguid vaadates võib-olla isegi kauem.