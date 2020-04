Andrus Karnau: põhjanoolijad ja raisakotkad

Tellijale

Ühe keskmise suurusega ettevõtte juht läks alluvate ette ja teatas, et juhatus on otsustanud kõikide töötajate palka pooleteiseks kuuks 30 protsenti kärpida. Kui arvate, et vastuseks olid erutatud hüüded, võib-olla isegi ebaviisakad väljendid, siis eksite. Alluvad olid vait. Keegi ei öelnud ühtegi sõna. Ettevõtte juht rääkis hiljem, et oli väga imestunud, et ükski töötaja isegi ei küsinud midagi. Lõpuks katkestas piinliku vaikuse lause, et konnadel on tänavu kuduaeg varem kui tavaliselt. Ühesõnaga, õnneks keegi vahetas teemat.