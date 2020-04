Pandeemia ajal paistavad silma võimekad naisliidrid

Üksikud riigid on suutnud ära hoida koroonaviiruse kiire leviku, tervishoiusüsteemi ülekoormamise ja surnukuuride kiire täitumise. Kuigi need riigid asuvad üksteisest kohati tuhandete kilomeetrite kaugusel, ühendab neist mitmeid fakt, et võitlust kriisiga juhib naine.