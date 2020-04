Kirde-Poolas Biebrza rahvuspargis on tuli lõõmanud alates eelmisest pühapäevast. Tegu on Poola suurima rahvuspargiga, mis on koduks põtradele, kobrastele ja paljudele märgalal pesitsevatele linnuliikidele. FOTO: Michal Kosc/Forum/Scanpix