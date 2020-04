Välismaa lühiuudised

Tellijale

ÜRO peasekretär: seisame silmitsi inimõiguskriisiga

Koroonapandeemia on humanitaarkriis, mis on kiiresti muutumas inimõiguskriisiks, hoiatas ÜRO peasekretär António Guterres eile. Pandeemia on toonud kaasa diskrimineerimise teenuste osutamisel, vihakõne hoogustumise, rünnakud kaitsetumatele ühiskonnagruppidele ja ohu, et karmid julgeolekumeetmed hakkavad ohustama rahvatervise samme, lisas ta. Guterrese sõnul tõstavad pead etnonatsionalism, populism, autoritarism ning inimõigused teevad vähikäiku, kuna mõnes riigi kasutavad juhid kriisi ettekäändena repressiivmeetmete rakendamiseks. ÜRO juht ei nimetanud ühtki riiki, kuid rõhutas, et valitsused peavad tegutsema läbipaistvalt ja vastutustundlikult ning ajakirjandusvabadus, kodanikuühiskonna ja erasektori tegevusvabadus peab säilima. «Sõnum on selge: inimesed ja nende õigused peavad olema esikohal ja keskmes,» ütles ta. AFP/BNS