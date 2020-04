Majanduse lühiuudised

Tellijale

Leping Mark Zuckerbergi juhitava Facebookiga kasvatas India rikkaima inimese, muuhulgas ka Eesti e-residendi Mukesh Ambani vara väärtust 4,7 miljardi dollari võrra, 49,2 miljardi dollarini, millega ta möödus Alibaba asutajast Jack Ma’st ja tõusis Aasia rikkaimaks inimeseks. Ambani kontrolli all olev konglomeraat Reliance Industries teatas eile, et Facebook investeerib 5,7 miljardit dollarit, ostes 10 protsenti tütarettevõtte Jio Platorms aktsiatest. Jio Platvorms ühendab digitaalsed rakendused ja traadita interneti platvormi. Bloomberg arvutab maailma 500 rikkaima inimese vara väärtust iga päev ning nende andmetel on Ambani vara väärtus 49,2 miljardit dollarit, olles sellega jõukuselt 17. kohal maailmas. Ma vara väärtuseks hindab Bloombeg 46 miljardit dollarit ning ta on sellega 19. kohal maailmas. Ambanist sai Eesti e-resident 2018. aasta mais. PM