Tellijale

Sel nädalal pidi terviseamet tõdema, et ei õnnestunud leida perearsti 1346 patsiendiga nimistule Võrumaal Võru vallas. Tegu on Lasval kortermajas tegutseva perearstikeskusega, mille nimistus on inimesi Setomaalt Võru linnani välja.