Lahendada tuleks halvim võimalik stsenaarium

«Seda nimetatakse platseeboefektiks. Kui asi pole selge, siis tegeletakse asendustegevustega,» ütles akadeemik Eero Vasar ja jätkas: «Inimesi rahustatakse sellega, et neil on ootus ja siis see asi tulebki. Pikalt see aga ei aita. Platseebo kasutab meie aju hüvitusringeid. Riiklike meetmetega kutsutaksegi praegu Eesti rahval esile dopamiini vabanemine. See on kindlasti parem kui mitte midagi. Mul on Eestisse ja meie inimestesse palju rohkem usku, aga praegu ette tõusnud inimesed tekitavad küll tõsist meelehärmi. Lätist räägitakse meil kui läbi­kukkunud riigist, aga miskipärast saavad lätlased viirusega palju paremini hakkama.»