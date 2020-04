Eesti lühiuudised

Tellijale

Maskikandmine eriolukorra lõpuni kohustuslikuks

Eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab (pildil) tegi valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski. Ministri hinnangul on maski kandmine iga päev võimalik. «Kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid. Kauplustes ja apteekides on erinevad maskid vabalt kättesaadavad ning kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad,» lisas Aab. Peaminister Jüri Ratase sõnul võiks maskikandmise kohustus puudutada ka kaubanduskeskuste külastajaid, juhul kui kaubanduskeskused lubatakse taas avada. Maskide hankimine võiks valitsusjuhi sõnul olla iga inimese enda vastutusel. BNS