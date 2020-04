Tellijale

Paljud sportlased pole saanud kunagi nii pikalt aega veeta oma perega. Kodudest on saanud treeningkeskused. Võistlusareenile mineku aeg on teadmata. Treenitakse lootuses, et eriolukord möödub peagi. Paraku on äärmiselt tõenäoline, et sunnitud isolatsiooni tõttu ei jõuagi meie spordisangarid sel aastal unistuste täitmiseni.