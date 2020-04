Elupaikade hävitamine ja elurikkuse kadu loovad täiuslikud tingimused Covid-19 laadi haiguste tekkeks

Tellijale

17. märts 2020 – Põhja-Gaboni küla Mayibout 2 ei ole tervislik koht. Sügaval Minkebe metsas Ivindo jõe lõunakaldal asuva Mayibout 2 umbes 150 elanikku on harjunud, et aeg-ajalt tabab neid malaaria, denge, kollapalaviku, unitõve või mõne muu haiguse puhang. Enamasti saavad nad terveks.

Külasse jõudmiseks tuli sõita päev otsa kanuuga ning seejärel vantsida tundide viisi mööda viletsaid metsaveoteid, möödudes bakade küladest ja väikesest kullakaevandusest. Külas leidsin eest traumeeritud inimesed, kes on ikka veel hirmul, et surmav viirus, mis tapab kuni 90 protsenti nakatunutest, võib tagasi tulla.

Praeguseks on aga mitu teadlast jõudnud seisukohale, et tegelikult loob uute viiruste ja haiguste tekkeks tingimused inimkond ise elurikkuse hävitamise kaudu ja sellel on nii rikastes kui ka vaestes riikides tõsised tagajärjed inimeste tervisele ja majandusele. Tekkimas on lausa uus, planetaarseks terviseks nimetatud teadusharu (planetary health), mis uurib üha ilmsemaid seoseid inimeste, teiste elusolendite ja ökosüsteemide tervise vahel.

Kas siis on võimalik, et 1990ndatel vallandas Mayibout 2s­ ja mujal ebolaepideemia ning praegu päästab uusi õudusi valla inimtegevus: teede ehitamine, kaevandamine, küttimine, metsalangetamine?

«Me tungime troopikametsadesse ja teistele loodusmaastikele, kus elab nii palju liike loomi ja taimi – ja nende sees nii palju tundmatuid viirusi,» kirjutas raamatu «Hüpe: zoonoosid ja järgmine üleilmne pandeemia» («Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic») autor David Quammen hiljuti New York Timesis. «Me raiume maha puid, tapame loomi või paneme neid puuri ja saadame turgudele. Me lõhume ökosüsteeme ja raputame viirusi nende looduslike peremeesloomade küljest lahti. Kui see juhtub, vajavad nad uut peremeeslooma. Sageli oleme selleks meie.»