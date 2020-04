Koroonaaja söögistaarid. Mis need on?

Tellijale

Lähenev rannahooaeg ei loe põrmugi. Salat, smuuti ja gluteenitalumatus on unustatud. Potisai, focaccia, Kihnu sai, kaneelirullid, kohupiimapontšikud, kohevad pannkoogid… Need on vaid mõned näited blogide-portaalide kriisiaja retseptihittidest.

«Küpsetamine tundub olevat läinud massidesse ja enam ei peljata nisujahu ega teisi gluteeni sisaldavaid küpsetisi,» nendib toidublogija Tuuli Mathisen lõbusalt, kui vaatab oma blogi retseptiotsingu viimaste nädalate edetabelit. Et rahvas on rohkem küpsetama hakanud, tõdevad koroonakevade lemmikute esikümne põhjal ka Nami-Nami kokandusportaali eestvedaja Pille Petersoo ja toidublogija Mari-Liis Ilover. Viimane lisab, et kui peaks valima koroonaaja supertoiduaine, siis üks esikoha kandidaate on raudselt nisujahu. Tainarullid välguvad ja jahupilved lendavad väga paljudes koduköökides, on ta kindel.