Vikerkaar loeb. Mikael Karvajala rännuaastad

Teadjamale või väliseesti kirja­varale süstemaatilisemalt ligi pääsevale lugejale poleks see muidugi mingi lünk olnud: 1957. aastal oli «Hakimi» eellugu «Mikael Karvajalg» Harry Ingelmani tõlkes ilmunud Torontos, kus aasta hiljem anti Valve Saretoki tõlkes välja ka seni ainus terviklik eestikeelne «Mikael Hakim». Mina nii teadlik ja valgustatud paraku ei olnud ja Waltari-vaimustusest hoolimata teemasse pikemalt süveneda ei jõudnud, nii et minu jaoks said Mikaeli varasemad elujuhtumised kaetud alles nüüd, Piret Saluri Karvajala-tõlke ilmumisega.

Mikael Hakim, nagu enamik lugejaid arvatavasti mäletab, seikles ringi 16. sajandi algupoolel põhiliselt Vahemerel, Põhja-Aafrikas ja Türgis. «Mikael Karvajala» alguses leiame end Soomest Turu linnast, mille koleda rüüstamise käigus 1509. aastal kaotab nooruke Mikael viimsedki omaksed ja satub teadjanaise Pirjo kasvatada, keda selles vastutusrikkas töös abistavad sübariitlike kalduvustega munk Pietari ja linna timukas meister Laurentius – pedagoogiliselt potentsiaalilt kahtlemata määratult võimsam trio kui mis tahes kombekad linnakodanikud, kelle sekka Mikael oma sünnipäralt pidanuks kuuluma.

Mikaelile antakse parim kohapeal saada olev kooliharidus, ta tutvub tugeva, kuid pealtnäha lihtsameelse Anttiga – kes iseloomulikul kombel astub areenile jõunumbriga, väänates nagu möödaminnes külili Mikaeli ohustava marupulli – ning, elanud veel üle esimesed armuvaevad, on valmis laskma end kiskuda suure ajaloo keeristesse, nagu Waltari suurte ajalooromaanide tegelased ikka.

Taani ja Rootsi vahelised võimumängud, õppimine Pariisi ülikoolis (üks minu silmis sümpaatsemaid osi sellest raamatust), seiklused Prantsusmaal petisest Julien d’Avrili seltsis (keda võib hiljem «Mikael Hakimis» taas kohata Viini piiramise ajal, kus ta preestri rolli täites Antti edukalt abielusadamasse saadab), hingeliigutav ja traagilise lõpuga abielu Barbaraga, sõdimised reformatsioonikeerises Saksamaal ning keisri ja kuninga vahelistes tülides Põhja-Itaalias, kõrvalepõikega Hispaaniassegi – Mikael on tõeliselt üleeuroopalise haardega mees. Seejuures, nagu meile kinnitab raamatu põhjaliku järelsõnaga varustanud Andrei Hvostov, on Waltari oma raamatus ajaloosündmusi kirjeldanud vaat et õpikuväärse täpsusega, nii et teos pole mitte ainult meelelahutuslik, vaid ka haridusliku väärtusega.

Sellegipoolest võib Karvajalg pikapeale hakata inimesele natuke närvidele käima. Mingis mõttes võib ehk öelda, et Waltari kirjutab alati üht ja sama lugu, seades selle lihtsalt eri ajalooperioodide taustale. Tema peategelane on alati lahtise peaga ja edasipüüdlik, nagu möödaminnes võõraid keeli omandav (tihti ka arstiteadusega sina peal) nooruk, kes küll puhuti maailma kurjuse suhtes hämmastava pimedusega löödud, ent sellest elutargema, ehkki harimatu sõbra (eks ole Sinuhe ori Kaptahki talle tegelikult sõbra eest) toel siiski üldiselt puhta nahaga välja tuleb.