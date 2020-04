Valda Raua eluloo jälil

See on üks teistmoodi raamat. Asjata on püüda saada ülevaadet sisukorra järgi – seda pole. Õnneks on osal lehekülgedel aastaarvud – ajatelg on olemas. Siis on kellelegi meeldinud suurte tähtedega pealkirjad – näiteks suvalises kohas: «POEEDI PROUA» (lk 78, kontekst lk 100) – seda siis alates 1. septembrist 1963, aga abiellumisest (1941) sinnamaani polnudki poeedi proua?