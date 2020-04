Väsimus ja kultuuritus

Ainuüksi neid öökapil avatuna vedelevaid suurepäraseid raamatuid, mida olen varasematel kuudel õhinal sirvinud, pisut lugenud ja siis mingil põhjusel unustanud, on mitmeid. Ju see rumal komme püsimatust näitab. Aga nüüd, lõpuks ometi, on aega võtta nad järjest ette ja viia alustatu võiduka lõpuni!

Poolteist kriisikuud hiljem pean nördinult tunnistama, et kõik on täpselt nii nagu enne. Ei ole ma neid raamatuid ikka lõpuni lugenud.

Tuleb välja, et kodukontor kurnab rohkem, kui oleks osanud arvata. Nii vahidki päevad otsa arvutiekraanilt mingeid tekste, toimetad nende kallal ja kirjutad juurdegi. Helistad ja seletad. Õhtul pole mingit erilist tõmmet raamat ette võtta. Veel üks tekst. «Äkki vahetad žanri?» pakub naine. Tõsi ju on, et need nn minu raamatud on ühel või teisel moel tööga seotud. Elulood ja memuaarid, tagasivaated sündmustele, ajalookäsitlused… Äkki tõesti tuleb kasuks võtta pikaks venivate tööpäevade järel mõõdukas sõõm ilukirjandust? Niisiis, Haruki Murakami «Kafka mererannas»! Polegi seda seni lugenud. Tulemus pole paraku kiita. Kaks lehekülge… ja kutu-piilu. Uni ajab raamatu öökapile.

Hästi, proovime muud kultuuri. Rohkelt laekub vihjeid, kuhu ajal, mil kino-, teatri- ja kunstisaalid on lukus, virtuaalselt sammud seada. Valik on mitmekesine. Postimehe kultuuritalituski teeb ses osas väga head tööd. Jagavad silmapaistvate kultuurinimeste soovitusi, mida koduseinte vahele suletud inimesed saaksid ja võiksid vaimu virgutamiseks või lihtsalt ajaviiteks tarbida. Rubriigi nimi on «Väärt kraam». Lugege, uurige! Tõesti vaimukad tekstid, põnevad soovitused. Aga edasi? Kas olen läbi mänginud laua-, mõtte- ja sõnamängud, nagu teeb seda Asko Künnap? Kas olen võtnud aega, et õppida Anu Lambi soovitusel mõnd keelt? Kas olen külastanud virtuaalselt muuseume ja näitusesaale, vaadanud üle võimsad animalood ja dokfilmid, mis netis vabalt saadaval? Kas olen sorinud Jaak Lõhmuse juhiste järgi ERRi raadioarhiivis, et leida ja üle kuulata me tuntud filmimeeste intervjuud? Ei. Ei. Ei. Paraku. Ainus, millega saan siin hoobelda, on see, et olen vähemalt need soovitused läbi lugenud, huvipakkuvamad ootenimekirja või mällu talletanud. Lootuses, et sobivamal hetkel vaatan üle. Tarbin ja naudin kultuuri. Aga seda hetke pole tulnud. Või pole ma osanud võtta. See näikse olevatki põhiprobleem. Ma ei suuda otsustada, tõusta toolilt ja minna mõistlikul ajal n-ö töölt ära. Kasvõi selleks, et anda natukenegi ruumi kultuurile.

Ah soo, muusikaga on olukord siiski pisut parem. Olen otsinud, olen kuulanud ja vahel ka nautinud.