Munadega ei tohi mängida

Tellijale

See on Obinitsa seto seltsimaja, Taarka tarõ. Siin hoovis peaks toimuma Setomaa lihavõttepühade suurim munaveeretamine. Traditsioon, mis on kestnud üle aegade ja viimastel kümnenditel saanud uut hoogu, põhjuseks asjaolu, et kui kunagi oli munaveeretamine vaid meeste pärusmaa, siis eelmise sajandi lõpukümnenditel võeti kampa ka naised ja lapsed.