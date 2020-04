Nädala plaat. Kaks debüüti tehnoloogia ja kujutlusvõime teenistuses  

Elektrooniline muusika on läbi aegade väga põnevaid elamusi pakkunud. Seda, et eestlane ja sünteetilisi helisid tegev masin on hea kombinatsioon, on tõestanud juba vanameistrid, aga mitte vanad meistrid Sven Grünberg ja Olav Muska. Uus generatsioon muusikuid, nagu näiteks Mart Avi või Sander Mölder, Galaktlan ja Djerro jätkavad nende traditsioone omas vormis ja omas ajatunnetuses.