Aja auk. IKEA reggae ja noakangelane öös

Just nende singel «The Sign» lammutas märtsis ja aprillis 1994 kuus nädalat USA singlitabelis kohal nr 1. Aasta lõpuks tunnistas ­Billboard selle ka aasta edukaimaks singliks. Peale USA tõusis see esikohale veel 12 riigis. Rolling Stone Music Guide on seda nimetanud kõige nutikamaks, kaasahaaravamaks ja triumfeerivamaks hüvastijätulooks pärast ­ «I Will Survive’i». Pole kindel, et see on nende kuulsaim lugu, küll aga edukaim.