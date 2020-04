Ülle Harju: tõde ja vale riigimetsas

Mis neid kõiki metsa tõmbas? Tõrjutav kuuse-kooreürask mändi ei söö. Tee või tina. Aga looduskaitsjad lõid lärmi, et RMK raiub lindude pesitsusajal puhkemetsas üraskitõrje sildi all mände. Pilt ilmus ka Postimehes. Mänd mis mänd. Vaielda ei saa? Saab, ja kuidas veel.

«Tormimurtud toored kuused on kuuse-kooreüraskile sobiv asustusmaterjal. Sellistes kohtades tuleb teha raiet ja mõistlik on raiuda ka murtud-kahjustatud männid,» selgitas metsaülem.

Et tõde teada saada, peab ise metsa minema, oskama infot hankida ja analüüsida. Aga tõde on alati olemas.

Metsamajandamisekspert märkas neist kahe puhul, et mändidele olid langetatud kuused selga: langev kuusk jäi männi võrasse kinni ja tuli kuuse kättesaamiseks ka maha võtta. Ta juhtis tähelepanu sellelegi, et kasvavaid kuuski oli traktoriga vigaseks sõidetud – need võtab lähiajal juurepess koos üraskiga.

RMK plaanis selle järveäärse metsa maha võtta, aga kogukonna vastuseisu tõttu pole seda seni teinud. Aga RMK planeerimiskavas seisab, et 20 aasta pärast ei peaks nn puhkemetsades enam kasvama üle saja-aastaseid puid. Selle metsa keskmine vanus on 158.

Vahejuhtum Põlvamaal illustreerib hästi praegust «metsasõda». Et tõde teada saada, peab ise metsa minema, oskama infot hankida ja analüüsida. Aga tõde on alati olemas. Nagu seegi, et Jumal ei loo raieküpset metsa hetkega juurde, palvetagu poliitikud palju tahavad. Ida-Virumaal tööta jäänud kaevuritele pakub valitsus tööd õlitehase ehitusel, kas 59 000 metsanduses-puidutööstuses töötajale on peatselt plaanis anda tööd võsalõikusel?