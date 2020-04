Merenduse lühiuudised

Eesti rannalaevanduse ettevõtted pöördusid valitsuse poole palvega toetada reedereid eriolukorras kaotatud käibe tõttu 150 000 euroga. Toetust vajavad laevnikud sadamatasude ja teiste püsikulude katteks perioodil, mil reisijatevedu ja turistide teenindamine on eriolukorra tõttu peatatud. Ühispöördumises märgitakse, et mere- ja rannikuturism on Euroopa suurim turismi alasektor, olulisim merega seotud majandusharu ning majanduslik võtmetegur paljudes rannikupiirkondades ja saartel. PM