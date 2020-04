Digikultuur. Äratuskell uueks tiigrihüppeks*

Interneti kasutamine on Eesti laste igapäevaelu lahutamatu osa: 2018. aastal kasutas internetti vähemalt ühest seadmest iga päev koguni 97% projekti EU Kids Online raames küsitletud 9–17-aastastest. Seejuures käis 86% vastanutest internetis peaaegu iga päev või sagedamini mobiil- või nutitelefoni abil. Olgugi et 2018. aasta uuringus ei ilmnenud Eesti laste seas märkimisväärset kihistumist internetile ligipääsus ja nutiseadmete kättesaadavuses, näitavad praeguse pandeemiaaja kogemused muud. Kunagi tiigrihüppe tuules ja vaimus soetatud laua- ja sülearvutid on paljudes leibkondades nüüd välja vahetatud moodsamate ja väiksemate nutiseadmete vastu. Telefonid võimaldavad küll kõigil internetis surfata, sõpradega suhelda või Youtube’ist suunamudijaid jälgida, kuid koroonakriis paljastas tavaolukorras varjatuks jäänud ebavõrdsuse digiõppe võimalustes.