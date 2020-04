Vanaprouale lubatud puidutööstus osutus prügilaks

Tellijale

82-aastasel Ailil oli Raplamaal ​Purku külas kahe abihoonega kinnistu. Piiratud metsatukaga, parajalt kaugel maanteest ja kitsa sissesõiduteega. Ühel päeval hakkasid kasutuna seisva krundi kulud rahakotile ning Aili otsustas selle müüki panna. Heinaküünist oleks asja saanud, see oli ajahambale väga hästi vastu pidanud. Laut oleks vajanud kuigipalju kõpitsemist. Müügiidee tundus hea ja sellele oli nii mõnigi huviline. Loodeti leida keegi, kes tuleks ja annaks maalapile elu. Niisamuti oleks Aili saanud kinnistu müügiga kodus remonti alustada.

Kõik paistis sobivat ning sõlmiti võlaõiguslik müügileping. Kuivõrd meestel oli esialgu välja käia ainult osa ostusummast, kuid toimetama taheti krundil hakata kohe, sõlmiti veel eraldi rendileping, mis seda teha võimaldas. «Huvilised ei tahtnud täpselt oma tegevust põhjendada, ütlesid, et tahavad oma äri teha ja kohalikele tööd anda,» kommenteeris tehingut vahendanud maakler Annika Linnamägi. Mehed jätsid mulje, et äriidee on võimas.