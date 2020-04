Henry Lääne kolumn: miks võib spordipaast hea olla?

Tellijale

Viirusest tingitud spordipaast on tekitanud olukorra, kus näiteks paljud võistkonnad on sattunud rahahätta. Mõni on ka pankrotti läinud, mõne tuleviku kohal on süsimusti küsimärke meenutavad tormipilved. On justkui loogiline, et koroonakriis leiab kõige hõlpsamalt üles üle oma võimete elanud klubid ning järab eriti rammusalt just neid.