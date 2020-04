Lasteaednike palgad on surve all

Tellijale

«Iga vastutustundlik juht mõtleb, et ma tahan nüüd raske aja üle elada, ellu jääda ning tuleb kuskilt kulusid kärpida. Ja üks koht on palgafond, mõtlevad, et noh, erasektor on kärpinud, peaks ka,» selgitas endine vallavanem ja praegune riigikogulane Mart Võrklaev (Reformierakond).