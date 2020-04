Mölamaffia – mees, keda teab iga Eesti rattur

Tellijale

Oma üheks põhiliseks tööülesandeks peab ta inimeste informeerimist ning nende meeleolu üleval hoidmist. Mölamaffia ei jää vait ka siis, kui stardi-finišisirgel on mõni üksik pealtvaataja. «Tööd tuleb teha korralikult ja ma ka tahan seda korralikult teha. Kui publikut pole, vahendan sündmusi treeneritele ja võistlejatele. Alati on kohal keegi, kellele rääkida.»

Kuigi aastate jooksul on Kivilo end rattarahva südamesse rääkinud, tuleb aeg-ajalt silmitsi seista kriitikaga. Tõsi küll, enamasti on see tulnud netikommentaariumites ja ammu aega tagasi. «Umbes 15 aastat tagasi tuli ikka kriitikanooli. Mõnele ei meeldinud minu sõnakasutus. Mul polnud sellega probleemi. Erinevaid hinnanguid võib alati olla. Kui see on õigustatud märkus, siis tuleb seda tunnistada,» ei teinud ta suurt numbrit