Covid-19 immuunsusega on asi selgem, kui paistab

Ministrid Mart ja Martin Helme osutasid oma raadiosaates, et uue viirusega on segased lood. «Me ei tea, kuidas see viirus käitub. Kui aktiivselt ja kiiresti ta muteerub. Kui püsivalt tekib karjaimmuunsus,» ütles Mart Helme. «Tegelikult ei teki,» lisas seepeale Martin Helme. «Kui meil oleks karjaimmuunsus gripi vastu – gripp käib ju igal aastal. See karjaimmuunsus ei tööta ja põhjus, miks ta ei tööta, on see, et gripp muteerub väga kiiresti. Mis on vahe koroonaviirusel ja gripil? Laias laastus rohkem kui kümnekordse suremuse vahe,» selgitas Martin Helme.