Tõeline valu seisab pankadel veel ees

Coop Panga juht Margus Rink tunnistas, et neil on valmis 11 riskistsenaariumi. FOTO: Liis Treimann

Tundub, et koroonaviiruse pandeemia kriis tabas noorukese Coop Panga juhtkonda nii suure šokina, et nad kaotasid täielikult pea: panga üks juhte Hans Pajoma põrutas märtsi keskel Äripäeva raadios, et pangad heategevusega ei tegele. On ju Coop Pank kogu aeg rõhunud oma ühistulistele juurtele ja pretendeerinud olema kogu Eesti rahva pank, mis eristub oma inimlikkusega šaakallikest Rootsi suurpankadest.