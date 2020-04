Jaapani vanglatest saavad tasapisi hooldekodud

Väga väikese kuritegevusega Jaapanis on plahvatuslikult kasvanud üle 65-aastaste seadusrikkujate arv. Vanglad täituvad pensioniealistega, kes vajavad mitmesuguseid hoolekandeteenuseid, ning see on pannud riigi vanglasüsteemi väga tugeva majandusliku surve alla ja tekitanud enneolematu olukorra, milleks paljudel vanglatöötajatel puudub väljaõpe.