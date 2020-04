Andreas Kaju: pandeemia geopoliitika

Mida see Euroopa jaoks tähendab, on eraldi teema – on selge, et paljudes Euroopa pealinnades ja ka Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku kabinetis olid USA käitumise ajendid sümpaatsed (et Hiina kasutab WTO reegleid oma hüvanguks ja ekspordi kasvatamiseks, kuid samal ajal tegeleb süsteemse intellektuaalomandi varguse, tööstusspionaaži ja muu säärasega). Valitud sammude ühepoolsus Euroopale aga ei meeldi. Uue koroonaviiruse põhjustatud epideemia on USA ja Hiina lahtisidumist kiirendanud ning Hiina on teemana tõusnud USA presidendivalimiste fookusesse. Selle põhjuseks on nii faktid, mis on teada Hiina rollist viiruse ootamatult suures levikus, kui ka neid saatvad spekulatsioonid, mis ulatuvad tõenäolistest stsenaariumitest kuni päris konspiratsiooniteooriateni.

Et kommunistlik Hiina on ka Eestis endale oma huvide edendamiseks palganud suhtekorraldusfirma, mille kaudu ajakirjanduse ja avalikkusega suhelda, ei ole sugugi üllatav.

Enne 2016. aastat olid viimased kaheksa USA presidenti alates riigisekretär Henry Kissingeri ja president Richard Nixoni poolt alustatud Hiina hõlmamispoliitikast uskunud, et ettevaatlik ja riikide huvidega arvestav Hiina integreerimine rahvusvaheliste suhete ja lepingute süsteemi teenib mõlema ning kogu maailma huve. Hiina pole selle aja jooksul kordagi jätnud muljet, et soovib üle võtta meie liberaalse demokraatia mudelit, ent selle rahumeelne, vägivallatu tõus Ameerika kõrvale tundus pikka aega mitte ainult võimalik, vaid ka paratamatu. President Xi ametiaja jooksul toimunud arengud Lõuna-Hiina mere militariseerimisel, Hong Kongi kohta varem antud lubaduste murdmine ja autokraatlikele süsteemidele mitte küll ainuomane, kuid siiski läbiv tõe varjamine ja massiline propaganda on seadnud rahumeelse ning ühistele huvidele seatud koostöö, ka majandusvaldkonnas, kahtluse alla. Sest kui isegi Eestis on majanduspoliitika ennekõike julgeolekupoliitika, siis seda enam on see Hiinas.

Praegune pandeemia on toonud esile kõik selle, mis on valesti suletud ja enese võimu säilitamisele keskendunud süsteemi juhtimises. Lääne julgeolekuteenistused uurivad üksteise võidu, kui palju läks maailmale maksma Hiina otsus hoida infot viiruse plahvatusliku leviku kohta ja seda puudutav valeteave. Hiinas vilepuhujateks osutunud arstide ja aktivistide represseerimine, arreteerimine ning kadumine räägivad tegutsemismustrist, mis selliste režiimide puhul tavapärane. Asitõendite hävitamine, soovimatus jagada WHOga viiruste elusproove, kuid ennekõike info varjamine, mis oleks andnud teistele riikidele hädavajalikku aega ettevalmistuste tegemiseks, on kõige probleemsem. Algsed konspiratsiooniteooriad, et viirus pääses õnnetuse tagajärjel levima Wuhani Viroloogia Instituudist, mis aastaid just nahkhiirte koroonaviirusi uurinud, on nüüdseks juba tõsiselt uurimise all olevad versioonid. Kuna ebapiisav protokollide järgmine on sarnaseid õnnetusi varem ka lääne uurimisasutustes põhjustanud, pole põhjust seda välistada nüüdki – eriti kuna Hiina tõendeid hävitav käitumine sellele tervishoiuekspertide arvates pigem ebatõenäolisele teooriale elujõudu annab.

USA presidendivalimistel Hiinal oma hobust pole?