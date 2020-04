Kultuuri lühiuudised

New York Times tõstis Eestit esile

New York Times hindas oma põhjalikus veebinäituste platvormide ülevaates Tallinna Kunstihoone lahenduse üheks parimatest. Väljaande ajakirjanik toob välja, et kunstihoone loodud veebiplatvormi puhul on tegemist kõige targema lahendusega, millega kunsti koroonakriisi ajal inimesteni tuua.

New York Times kirjutab Tallinna Kunstihoone lahenduse kohta: «Selle asemel, et pakkuda kahtlaselt «interaktiivseid» 360-kraadiseid vaateid, on Tallinna Kunstihoone loonud kõrgresolutsiooniga video ekskursioonid, mis on filmitud konkreetsetelt positsioonidelt, mille sees kasutaja saab ühtlasi klikata ükskõik millise objekti peale või kaamera liikumise pausile panna ning lähedalt vaadelda igat skulptuuri või maali.»

Lisaks Tallinna Kunstihoone veebikeskkonnale on New York Timesi ülevaates mainitud muu hulgas ka suur Google kunstide ja kultuuri platvorm, Washingtoni rahvusgalerii ja Metropolitani kunstimuuseumi veebilehed ning mitmed teised kunstivaatamise platvormid üle kogu maailma.

Tallinna Kunstihoone veebinäituse lahenduse mõtles välja kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, ideed lihvisid ja panid päriselt elama Elen Lotman (videorežii), Ivar Taim (operaator), Sven Raju (kood ja kujundus), Madis Tüür (videoproduktsioon). Lisaks on ennastsalgavat tööd teinud kunstihoone meeskond, sealhulgas Rahel Aerin Eslas, Sirli Oot ja Siim Preiman.

Keskkonna arendamine ja näitustega sisustamine on Raudsepa sõnu maksma läinud väiksema viiekohalise summa. «Idee tekkis 2019. aasta algul ja praktilisi samme oleme astunud sügisest. Kokkuhoiu on andnud väike ja väga võimekas meeskond ning asjaolu, et tänaseks on kunstihoone näitusematerjalid (audiogiid, tekstid jmt) kõik viidud digitaalsesse, veebipõhisesse süsteemi.»

Näituste vaatamiseks tuleb minna Tallinna Kunstihoone kodulehele, näitused on tasuta. kultuur.postimees.ee

Juko-Mart Kõlar FOTO: Tartu Ülikool

Kultuuriakadeemia uus direktor on Juko-Mart Kõlar

Tartu ülikooli senat valis kahe kandidaadi seast Viljandi kultuuriakadeemia uueks direktoriks Juko-Mart Kõlari (36).

Viljandi kultuuriakadeemia senise töötajana on ta väga hästi kursis kooli positsiooni ja probleemidega. Kõlar soovib uue direktorina arendada kultuuriakadeemia keskseid teemasid: pärimuskultuuri, loomeettevõtlust ning koostööd Viljandimaa asutuste ja inimestega.

Kandidaatide hindamise komisjoni esimees, Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ning keskaja professor Anti Selart ütles, et kuigi Juko-Mart Kõlari akadeemiline karjäär pole väga pikk, on tal suur kogemus kultuurimajanduse valdkonna juhtimises ja uuendusmeelne vaade, mida saab rakendada ühiskonna ees seisvate ülesannete täitmisel.

Juko-Mart Kõlar on lõpetanud 2006. aastal Eesti humanitaarinstituudis sotsioloogia eriala. 2009. aastal kaitses ta Helsingi kunstiülikooli Sibeliuse akadeemias magistrikraadi kultuurikorralduses ja 2019. aastal Estonian Business Schoolis doktorikraadi juhtimisteadustes.