Jaano Martin Ots: Paabeli viirus

Õllesõbrad usuvad, et summer tuleb sügisel. Prepperid soovitavad kodumõdu pruulida ja kartulikeldreid kaevata. Bändid kavandavad suvelõputuuri, IT-inimesed veenavad investeerima virtuaalnaudingu vidinatesse. Finantsanalüütik meelitab, et laenake ruttu ja ostke maju ning kortereid, pärast enam selle hinnaga ei saa. Varavahendaja soovitab, et kel vaja kinnisvara müüa, tehku kiiresti, paari kuu pärast ei anta enam pooltki seda hinda.

Peapankurid ütlevad, et viie-kuueprotsendine leebe langus annab uueks tõusuks hoogu. Töösturid tuunivad treipinke langevarjude õmblemiseks, ees ootavat enneolematu vabalangus. Reisikonsultant hõiskab, et sõltumatute uuringute järgi on juuliks õhk puhas, ja julgustab augustisse puhkusereise planeerima. Lennumasinate remondimehed kurdavad, et pärast kuuajalist maas parkimist on lennukitel pidurid roostes ja mootorites linnupesad. Piloodid pealegi lendamise kah ära unustanud.

Mulle hakkab tunduma, et kord on see kõik juba olnud. Õigupoolest võikski selle viiruse luulelisemalt nimetada Paabeli viiruseks.

Meedikutest, poliitikutest, internetiekspertidest ja muudest suunamudijatest rääkimata. Halloo, kas me ikka räägime samast maailmast? Mulle hakkab tunduma, et kord on see kõik juba olnud. Õigupoolest võikski selle viiruse luulelisemalt nimetada Paabeli viiruseks.

Keeletrikk, mis inimkonnale tookord olevat mängitud, ajanud torniehitajate omavahelised arusaamad nii sassi, et ehitis jäi pooleli. Miks mulle tundub, et igavesele majanduskasvule rajatud globaalmajandus hakkas ka juba nii kõrgele kerkima, et selle kokku kukutamiseks piisas ainult kergest köhatusest? Või on see siiski ohtlik taud? Ilmselge, et ainult globaalsete torniehitajate abiga suutis see köhatus nii kiiresti nii mitu tiiru ümber ilma teha.