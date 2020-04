RB juht Agnis Driksna: majandusvedur Rail Baltic

Tellijale

Koroonaviiruse levikust põhjustatud erakorraline seisukord on sundinud tegema suuri muudatusi meie era- ja tööelus. Nende muudatuste pikaajalisi tagajärgi on endiselt raske hinnata, kuid juba praegu mõtlevad paljud, kuidas me taastume, kui erakorraline seisukord lõpeb.