Eestimaa Looduse Fondi ekspert: Eesti kliimapoliitika on ebaõnnestumas

Käes on aasta 2035. Eesti on maailma kliimakriisi lahenduste leidmisel fookuses. Oleme saavutanud olukorra, kus heidame atmosfääri vaid nii palju süsinikku, kui meie ökosüsteemid siduda jõuavad. Siit edasi liigume juba kliimanegatiivsuse kursil, et atmosfäärist veelgi rohkem süsinikku eemaldada. Oleme Euroopas ja maailmas eeskujuks samamoodi, nagu olime ja oleme oma digiedulooga. See on nõudnud meie riigilt selgroogu ja raskeid otsuseid, ent nüüd saame nautida tõelise kliima­innovaatori positiivset kuvandit, head ja stabiilset majanduslikku seisu ning anda nõu teistele riikidele, kes soovivad samuti kliimaneutraalsust saavutada. Pole võimatu, et saame nõuga teistele abiks olla koos Soomega, kes on samuti 2035. aastaks kliimaneutraalsuse saavutanud. Kuidas kõlab?